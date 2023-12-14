Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Yalova'da otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, O.A'nın çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu otomobiliyle naklederek sokak düzeyinde satışını yapabileceğini tespit etti.

        Takip ettikleri şüphelinin otomobilini durduran ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde gerçekleştirdiği detaylı aramada, 104,77 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 6,13 gram kokain ve 58 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

        Ekipler, ayrıca bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 120 fişek ele geçirdi. Kullanmak için uyuşturucu bulunduran 4, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 3 olmak üzere 7 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        Lodos bahar getiriyor!
        Lodos bahar getiriyor!
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri

        Benzer Haberler

        YALOVA'DA KYK YURDUNDA 15 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILD...
        YALOVA'DA KYK YURDUNDA 15 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILD...
        Yalova'da KYK yurdunda 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıld...
        Yalova'da KYK yurdunda 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıld...
        Yalova'da Roma dönemine ait 10 eser nakledildi
        Yalova'da Roma dönemine ait 10 eser nakledildi
        Yalova'da sahte plakalı minibüslerle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da sahte plakalı minibüslerle hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Armutlu Belediye Başkanı Tokat'ın makam ve şahsi aracına zarar veren kişi y...
        Armutlu Belediye Başkanı Tokat'ın makam ve şahsi aracına zarar veren kişi y...