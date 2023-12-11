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        Armutlu Belediye Başkanı Tokat'ın makam ve şahsi aracına zarar veren kişi yakalandı

        Yalova'nın Armutlu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam ve şahsi aracının lastiklerini kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:10
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        Armutlu Belediye Başkanı Tokat'ın makam ve şahsi aracına zarar veren kişi yakalandı
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        Yalova'nın Armutlu İlçe Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam ve şahsi aracının lastiklerini kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Tokat'ın, belediye binası önünde park halindeki makam aracı ve evinin önündeki şahsi otomobili ile komşusuna ait hafif ticari araca M.A.S. (49) tarafından zarar verildi.

        Araçların lastiklerini kesen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        Yaralama ve tehditten suç kaydı olan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, maddi sıkıntılar çektiği için bir anlık sinirle araçlara zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

        Belediye Başkan Mustafa Tokat da yaptığı yazılı açıklamada, saldırının şahsı, kurumu ve temsil ettiği siyasi partiyle hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

        Zanlının olay sırasında alkollü olduğunu öğrendiklerini belirten Tokat, "Şahsımızın, kurumumuzun ve partimizin kimseyle bir siyasi ya da şahsi hesaplaşması bulunmamaktadır. Saldırının şahsımla ya da kurumumuzla ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Şahsın alkolün etkisiyle yaptığını tahmin ediyorum. Başlatılan adli sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

        Şüphelinin, belediye önündeki makam aracına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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