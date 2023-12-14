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        Yalova'da KYK yurdunda 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        YALOVA KYK Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesi üzerine öğrenciler, yurda çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 06:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 06:50
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        Yalova'da KYK yurdunda 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        YALOVA KYK Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesi üzerine öğrenciler, yurda çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Olay, Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler öğlen yemeğinde patates ve tavuk yedi. Öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle durumu önce yurt yetkililerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 15 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

        Hastanede müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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