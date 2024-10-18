Yalova'da tel örgüye sıkışan kirpi ile suya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Su kuyusundan kurtarılan kedi, bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi veterinerlerine teslim edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir bahçenin tel örgüsüne sıkışan kirpi ile su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.