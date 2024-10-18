Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da tel örgüye sıkışan kirpi ile suya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir bahçenin tel örgüsüne sıkışan kirpi ile su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da tel örgüye sıkışan kirpi ile suya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir bahçenin tel örgüsüne sıkışan kirpi ile su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde bahçe tellerine bir kirpinin sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, teli keserek kirpiyi sıkıştığı yerden aldı.

        Kirpiyi doğal yaşam alanına bırakan ekipler, aynı mahallede Yaşam Sokağı'nda bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Su kuyusundan kurtarılan kedi, bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi veterinerlerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
        Nasıl 'hepsi yabancı' oldu?
        Nasıl 'hepsi yabancı' oldu?
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Hepsiburada, Kazak Kaspi'ye satılıyor
        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!
        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        Voleybolda 3'üncü Üstündağ dönemi!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        İstanbul'da feci kaza! Üniversite öğrencisi kurtarılamadı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        RTÜK’ten ‘gündüz kuşağı’ kararı
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        'Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor'
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Yalova'da "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" düzenlendi
        Yalova'da "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" düzenlendi
        Hastane yanına açılan kreş, sağlık çalışanlarını rahatlattı
        Hastane yanına açılan kreş, sağlık çalışanlarını rahatlattı
        Yalovalı çiftçilere 500 bin marul ve pazı fidesi dağıtıldı
        Yalovalı çiftçilere 500 bin marul ve pazı fidesi dağıtıldı
        Yeşil Yalova FK Teknik Direktörü Özcan Sert'ten kupa değerlendirmesi
        Yeşil Yalova FK Teknik Direktörü Özcan Sert'ten kupa değerlendirmesi
        Yalova'da markette raf ömrü sona eren gazlı içecekler toplatıldı
        Yalova'da markette raf ömrü sona eren gazlı içecekler toplatıldı
        Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" toplantısı yapıldı
        Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" toplantısı yapıldı