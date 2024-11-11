Coğrafi işaret tescilli Yalova kivisinde hasat başladı

Türkiye'nin önemli kivi üretim merkezlerinden Yalova'da, coğrafi işaret belgesine sahip kivide hasat dönemi başladı.

Henüz dalındayken satışı yapılan ürünlerden Yalova kivisi, aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengi sayesinde aldığı coğrafi işaret belgesiyle çiftçilere önemli değer katıyor.

Geniş soğuk hava depoları sayesinde büyük bir açığı da kapatan Yalova, hasadı yapılan kivileri depolarda tutarak İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına istenildiği dönemlerde gönderiyor.

Meyveleri dalından toplayan Vali Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2021'de coğrafi işaret tescili alınan kivinin kent için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Yalova kivimiz aslında dünya piyasasında yer aldığımız ve bu noktada da çok iddialı olduğumuz bir ürün. Biliyorsunuz kivinin çeşitleri malum burada üretiliyor ve dünyaya transfer ediliyor. En son araştırma enstitümüzün geliştirmiş olduğu bir ürünü biz İtalya'ya pazarladık ve İtalyan çiftçiler, gelip buradaki bizim tecrübelerimizden yararlanarak kendi ülkelerindeki ıslahı gerçekleştirdiler. Dolayısıyla sadece üretmekle kalmıyoruz, elimizdeki bilgiyi dışarıdaki ülkelere de pazarlama imkanı elde ediyoruz. Dolayısıyla Yalova bu noktada çiftçisiyle, üreticisiyle ve buradaki bilgi, birikimiyle aslında dünyaya örnek olan merkezlerden birisi haline geldi. Bunu da inşallah devam ettireceğiz. Burada tabii çok hassas bir denge var dikkat etmemiz gereken. Hem sanayileşeceğiz hem de tarım arazilerimizi koruyacağız, üretime devam edeceğiz."

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise kivinin coğrafi işareti almasıyla marka değerine değer kattığına dikkati çekerek, "Halihazırda araştırma enstitümüzde tescili gerçekleşen iki türümüz daha var. Bir türle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. O türlerimiz de toprakla buluştuğunda daha verimli, dayanıklı, uluslararası piyasalarda kendine daha fazla alan açacak bir kivi ekonomisini şehrimiz adına daha da güçlendirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kivi ile yapılan pastanın kesildiği, kek ve diğer ürünlerin de ikram edildiği program, hasadın yapılmasıyla tamamlandı.