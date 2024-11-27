Cezaevinden firar eden hükümlü Yalova'da yakalandı

Yalova’da, iki ay önce cezaevinden kaçan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Mart 2021'de Kocaeli'de işitme engelli kişiye şiddet uygulayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan F.K. (38), tutuklu bulunduğu cezaevinden iki ay önce firar etti.

Beş ilde 8 suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'nin Yalova'ya geldiği bilgisini alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.