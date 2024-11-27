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        Cezaevinden firar eden hükümlü Yalova'da yakalandı

        Yalova'da, iki ay önce cezaevinden kaçan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:08 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:08
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        Cezaevinden firar eden hükümlü Yalova'da yakalandı
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        Yalova’da, iki ay önce cezaevinden kaçan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 22 Mart 2021'de Kocaeli'de işitme engelli kişiye şiddet uygulayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan F.K. (38), tutuklu bulunduğu cezaevinden iki ay önce firar etti.

        Beş ilde 8 suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'nin Yalova'ya geldiği bilgisini alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Şiddet görüntüleriyle sosyal medya ve haberlere konu olan F.K’yi bulunduğu evde yakalayan ekipler, işlemlerinin ardından Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.

        Açıklamada, "​Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, adli mercilerce haklarında yakalama emri çıkartılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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