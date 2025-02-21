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        Yalova'da hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi

        Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu faaliyet gösteren bilim sanat merkezi, tüm kurslar ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:46
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        Yalova'da hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi
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        Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu faaliyet gösteren bilim sanat merkezi, tüm kurslar ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kar yağışının Yalova genelinde 24 Şubat Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günlerinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi, il geneli destekleme ve yetiştirme kursları, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslar, Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurslarda ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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