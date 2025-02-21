Çınarcık'ta itfaiye öğrenci yurtlarında eğitim verdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde itfaiye ekipleri, Çınarcık'taki öğrenci yurtlarında yangın ve afetlere hazırlık eğitimi verdi.

Çınarcık Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu ve personeli ile öğrencilerine yönelik uygulamalı yangın ve afetlere hazırlık eğitimi verdi.

İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere, herhangi bir tehlike durumunda bulundukları binayı nasıl boşaltmaları ve davranmaları gerektiği anlatıldı. Ardından öğrencilerle yurdun önünde bir araya gelerek yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.