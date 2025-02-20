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        'Altay' kar fırtınası, Yalova'ya ulaştı (2)

        EĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİYalova'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:45
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        'Altay' kar fırtınası, Yalova'ya ulaştı (2)
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        EĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİ

        Yalova'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, eğitime yarın ara verildi. Tatil kararını sosyal medya hesabından duyuran Yalova Valisi Hülya Kaya, "Sevgili öğrenciler, beklenen kar yağışı sonunda tüm Yalova'ya ulaştı. Şimdi karın keyfini çıkarma vakti. 21 Şubat Cuma günü ilimizdeki tüm eğitim kurumlarımızda ve üniversitemizde eğitime 1 gün süreyle ara veriyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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