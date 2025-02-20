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        Yalova'da silah zoruyla 980 bin lira alan 4 kişi tutuklandı

        Yalova'da geçen yıl darbettikleri kişiden silah zoruyla 980 bin lira aldıkları ileri sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:18
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        Yalova'da silah zoruyla 980 bin lira alan 4 kişi tutuklandı
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        Yalova'da geçen yıl darbettikleri kişiden silah zoruyla 980 bin lira aldıkları ileri sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl Yalova'da mağdur E.Ö'yü darbedip silah zoruyla 980 bin lirasını alanların bulunması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Ekipler, önceki gün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.K, C.F, M.T, N.M.Y, S.Y. ve S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

        Şüphelilerden S.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan F.K, C.F, M.T ve N.M.Y. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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