Yalova'da silah zoruyla 980 bin lira alan 4 kişi tutuklandı

Şüphelilerden S.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan F.K, C.F, M.T ve N.M.Y. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen yıl Yalova'da mağdur E.Ö'yü darbedip silah zoruyla 980 bin lirasını alanların bulunması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

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