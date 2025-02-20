Galatasaray-AZ Alkmaar maçı CANLI YAYIN

STAT: RAMS Park

HAKEM: Anthony Taylor

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

Galatasaray: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Torreira, Sara, Jelert, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 4-1'in rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başladı. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanıyor.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olurken, VAR odasında England'ın yardımcısı ise Stuart Attwell.

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Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti.

Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

AZ ALKMAAR İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti. Bu karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.