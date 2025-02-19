Yalova'da yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.
Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kurtköy köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşın aracıyla mahsur kaldığı ihbarı geldi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, aracında mahsur kalan vatandaşı kurtararak emniyetli bölgeye ulaştırdı.
Öte yandan merkeze bağlı Sugören köyü girişinde ise çarpışan 2 otomobilden biri takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu.
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