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        Yalova'da yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı

        Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:46 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:46
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        Yalova'da yolda mahsur kalan sürücü kurtarıldı
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        Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kurtköy köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşın aracıyla mahsur kaldığı ihbarı geldi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, aracında mahsur kalan vatandaşı kurtararak emniyetli bölgeye ulaştırdı.

        Öte yandan merkeze bağlı Sugören köyü girişinde ise çarpışan 2 otomobilden biri takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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