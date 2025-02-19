Yalova'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Yalova merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla İl Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda, 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların da yarın idari izinli olacağı belirtildi.
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