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        Yalova Valiliğinden don ve buzlanma uyarısı

        Yalova Valiliğinden kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili vatandaşlara don, buzlanma ve kış lastiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:18
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        Yalova Valiliğinden don ve buzlanma uyarısı
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        Yalova Valiliğinden kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili vatandaşlara don, buzlanma ve kış lastiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre bugünden itibaren kenti etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarında önemli düşüş yaşanacağına yer verdi.

        Sahil kesimlerinde sıfırın altında 2, yüksek kesimlerde ise sıfırın altında 5 derecelere kadar sıcaklıkların düşmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımızın olası mağduriyetleri yaşamaması adına don olaylarına karşı gerekli tedbirlerin alınması arz etmektedir. Bu kapsamda, su tesisatlarında oluşabilecek don kaynaklı sorun ve arızalara karşı önleyici tedbirlerin alınması, araç sürücülerinin buzlanma riskine karşı dikkatli olması, kış lastiği ve zincir kullanılması, özellikle sabah ve gece saatlerinde köprü, viyadük ve eğimli yollarda oluşabilecek gizli buzlanmalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Hava koşullarına bağlı olarak oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek adına tüm vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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