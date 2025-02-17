Yalova'da park halindeki servis minibüsü yandı

Altınova ilçesi Tavşanlı beldesindeki bir tersanenin otoparkında bulunan servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanenin otoparkındaki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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