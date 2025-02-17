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        Yalova'da park halindeki servis minibüsü yandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanenin otoparkındaki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:47
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        Yalova'da park halindeki servis minibüsü yandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanenin otoparkındaki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Altınova ilçesi Tavşanlı beldesindeki bir tersanenin otoparkında bulunan servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Kısa sürede alevlerin sardığı minibüsteki yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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