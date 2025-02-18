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        Yalova'da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:17
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        Yalova'da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

        Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide gerçekleştirilen tamir sırasında henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü patladı.

        Patlamanın etkisiyle gemideki tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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