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        GÜNCELLEME - Yalova'da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasındaki patlama sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:17
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        GÜNCELLEME - Yalova'da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasındaki patlama sonucu 4 işçi yaralandı.

        Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide gerçekleştirilen tamir sırasında henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü patladı.

        Patlamanın etkisiyle gemide çalışan H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, tersaneler bölgesinde meydana gelen endüstriyel kaza ile ilgili saat 10.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldığı, olay yerine 2 AFAD, itfaiye, emniyet ve 3 sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

        Kazanın, geminin gas free işlemi tamamlanmış yakıt tankında gerçekleştirilen oksijenli sıcak kesim cihazı (şaloma) çalışması sırasında yaşandığına yer verilen açıklamada, çıkan kıvılcımların parlamaya yol açması sonucu meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        Hayati tehlikesinin bulunmayan yaralıların ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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