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        Yalova'da bulundukları cip çamura saplanınca mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:38
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        Yalova'da bulundukları cip çamura saplanınca mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçedeki Gacık ile Laledere köyleri arasında cip ile girdikleri arazide çamura saplanarak mahsur kalan M.A. (45) ile Ç.Ç. (43), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen jandarma ve Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, 6 saatlik çalışmayla, mahsur kalan bu kişilerin aracını çamura saplandığı alandan çıkardı.

        Ekipler, sağlık durumu iyi olan M.A. ile Ç.Ç. ve araçlarını güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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