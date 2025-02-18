Yalova'da kadınların ördüğü bereler Muş'taki askerlere gönderildi

Askerler, telefonla görüntülü görüştükleri Özmen ve Bağdat'a teşekkür etti.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çınarcık ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat, evlerinde ördükleri bereleri soğuk bölgelerde görev yapan askerlere göndermek istedi.

Soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçik için Yalovalı iki kadının ördüğü bereler, Muş'taki askerlere ulaştırıldı.

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