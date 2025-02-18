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        Yalova'da kadınların ördüğü bereler Muş'taki askerlere gönderildi

        Soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçik için Yalovalı iki kadının ördüğü bereler, Muş'taki askerlere ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:30
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        Yalova'da kadınların ördüğü bereler Muş'taki askerlere gönderildi
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        Soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçik için Yalovalı iki kadının ördüğü bereler, Muş'taki askerlere ulaştırıldı.

        Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çınarcık ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat, evlerinde ördükleri bereleri soğuk bölgelerde görev yapan askerlere göndermek istedi.

        Askeri yetkililerle irtibat kuran iki kadının ördüğü 81 bere, Yalova İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince alınarak Muş İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

        Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan bereler, Sultan Alparslan Üs Bölgesi'ndeki jandarma personeline dağıtıldı.

        Askerler, telefonla görüntülü görüştükleri Özmen ve Bağdat'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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