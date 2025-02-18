Geminin yakıt tankında oksijenli sıcak kesim yapan 4 işçi, kıvılcım parlamasıyla yaralandı

YALOVA'nın Altınova ilçesinde, tersanede geminin yakıt tankında oksijenli sıcak kesim çalışması yapan 4 işçi, kıvılcımların parlamaya yol açmasıyla yaralandı.

Olay, Tersaneler Bölgesi’ndeki bir tersanede meydana geldi. Tamire alınan geminin, yakıt tankında gerçekleştirilen oksijenli sıcak kesim sırasında çıkan kıvılcımların bir anda parlamasıyla, H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) isimli işçiler yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YALOVA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "18 Şubat 2025 tarihinde, ilimiz Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde meydana gelen endüstriyel kazada 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası, olay yerine 2 Yalova AFAD ekibi, itfaiye ekibi, emniyet ekibi ve 3 sağlık ekibi sevk edilmiştir. Kazanın, geminin temizlenmiş (gas free işlemi tamamlanmış) yakıt tankında gerçekleştirilen oksijenli sıcak kesim (şaloma) çalışması sırasında çıkan kıvılcımların parlamaya yol açması sonucu meydana geldiği bildirilmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle, yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.