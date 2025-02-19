Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar'a ithamlar: Her şeyden haberi vardı

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 1987'de Suphiye Orancı ile yaşanan bir ilişkiden doğan ikizler Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, yıllar sonra ortaya çıkıp, babalarının Metin Akpınar olduğunu iddia etmişti.

DNA testleri, Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızları olduğu resmi olarak belirlenmişti.

"HER ŞEYDEN HABERİ VARDI"

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın çocukları olduğunu en başından bildiğini iddia etti. Nebioğlu, Akpınar'ın kendisinin ve kardeşinin varlığından en başından beri haberdar olduğunu, kardeşlerini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini dile getirdi.

Duygu Nebioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum."