Yalova'da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı

Yalova'da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşması sonrası Yalova'daki asker ve polis şehitliklerini ziyaret eden protokol üyeleri şehit mezarlarına çiçek sundu.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Binbaşı Ergün Karslı, Çanakkale Zaferi'nin Türk ulusunun neler başarabileceğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Karslı, 18 Mart 1915'te düşman donanmasının Türk ordusu tarafından bozguna uğratıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşman, para ve makineye güveniyordu ancak Türk milletinin sarsılmaz inancı galip geldi. Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlar ve Türk askerinin cesaretiyle düşman gemileri batırıldı. Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Koca Çimen'de düşmanı durdurarak İstanbul'u kurtardı. Çanakkale savaşları, Anzak bölgesinden yapılan tahliye harekâtı ile sona erdi. Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun neler başarabileceğinin kanıtıdır. Atatürk'ün 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.' sözüyle Türk askeri destan yazdı. Çanakkale, sadece düşmanı değil, önyargıları da yendi. Türklerin azim ve kararlılığı tüm dünyaya gösterildi."

Konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Yalova Valisi Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.