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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:26
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda il merkezi ile Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

        5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 145 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 5 gram kokain, 21 sentetik uyuşturucu hap, 450 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 48 fişek ele geçirildi.

        Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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