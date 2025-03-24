Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda il merkezi ile Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

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