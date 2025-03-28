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        Dede mirasını ürettikleri kolonyalarla geleceğe taşıyorlar

        SITKI YILDIZ - Dedelerinin küçük esans dükkanından gelen mesleği babalarının Yalova'da kurduğu tesiste devam ettiren Arzu İnan Dilsizoğlu ile Burcu Demirkan kardeşler, ailelerine ait özel formülle ürettikleri kolonyaları yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:25
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        Dede mirasını ürettikleri kolonyalarla geleceğe taşıyorlar
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        SITKI YILDIZ - Dedelerinin küçük esans dükkanından gelen mesleği babalarının Yalova'da kurduğu tesiste devam ettiren Arzu İnan Dilsizoğlu ile Burcu Demirkan kardeşler, ailelerine ait özel formülle ürettikleri kolonyaları yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

        Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi'nde kurulu tesiste kolonya üretimi yapan Arzu İnan Dilsizoğlu ile Burcu Demirkan kardeşler, birbirinden farklı kokuları tescilledikleri kendi markalarıyla satışa sunuyor.

        Dedeleri Mehmet İnan'dan babaları Kemal İnan'a, ondan da 2012'de kendilerine miras kalan mesleği yürüten kardeşler, bunu geleceğe taşımak için işin sırrını şimdi çocuklarına aktarıyor.

        Firma sahiplerinden 2 çocuk annesi Arzu İnan Dilsizoğlu, AA muhabirine, Trabzon'da dedesinin esans dükkanından esinlenen babasının bu mesleği 60 yıl önce geldiği Yalova'da da sürdürdüğünü söyledi.

        Dilsizoğlu, 1990 yılında yaşadığı kentin adını taşıyacak ve tanıtacak bir marka kurmak için yola çıkan babasının "Yalova Geceleri" markasını ortaya çıkardığını anlatarak, 5 yıllık süreç sonunda bunu tescillediklerini ifade etti.

        Babalarından aldıkları mirası ileriye taşımak için çalıştıklarını belirten Dilsizoğlu, şöyle konuştu:

        "Koku çeşitlerimizi her geçen gün artırıyoruz. 'Yalova Hatırası', 'Yalova Esintisi', 'Akdeniz Akşamları', 'Yalova Life' ve son olarak geçen yıl 'Kış Gülü' ile 'Yalova Aronyası'nı ilave ettik. Tepkiler güzel, çok beğeniliyor. Biz çocukluktan beri işin içerisinde olduğumuz, babayla birlikte bu işle yoğrulduğumuz için buranın yerlisi olan insanlar biliyor bizi ama dışarıdan gelen insanların da ilgisini çekiyoruz. Nasıl olduğumuzu, buralara kadar nasıl geldiğimizi merak ediyorlar. Kokuların özelliğini, formülünü soruyorlar."

        - "Yalova isminin tüm dünyada tanınmasını, duyulmasını istiyoruz"

        Dilsizoğlu, üretimin büyük çoğunluğunu il dışına ve başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye gönderdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Almanya'dan çok müşterimiz var. Yunanistan ve Bulgaristan'a da ürünlerimizi veriyoruz. Tüm Türkiye'ye kargoyla satış yapıyoruz. Şimdi çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın daha başarılı olmasını diliyoruz. Biz buraya kadar getirdik, bundan sonra onların bayrağı teslim alıp çok daha iyi yerlere getirmelerini, Yalova isminin tüm dünyada tanınmasını, duyulmasını istiyoruz. Türk kadınları hiçbir zaman yılmamalı. Önlerine çıkan engeller onları caydırmasın. Başarılı olmak için sabır ve sebat gerekiyor."

        - "Koku çeşitliliğimiz arttıkça üretim ve talep artıyor"

        2 çocuk annesi Burcu Demirkan da talebe göre birbirinden farklı kokuları içeren ürünler ortaya çıkardıklarını vurguladı.

        İnsanların ruh haline göre kokuların değişebildiğini belirten Demirkan, "Koku sadece burundan alınan kimyasal değil. Vücudu pozitif veya negatif etkileyebiliyor. Kadınlar özellikle kokular konusunda çok daha hassas. O yüzden herkesin üzerine sinmiş özel bir koku olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi özel kokusunu bulabilir." dedi.

        Demirkan, ablasıyla birlikte babasının bıraktığı çok önemli bir değeri sürdürdüğü için gururlu olduğunu dile getirerek, "Koku çeşitliliğimiz arttıkça üretim de talep de artıyor. Farklı kokuları insanlar duydukça yeni farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Her türlü talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Türk kadını tek başına zaten çok mücadeleci. Bunu aile ortamında, çalışma ortamında da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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