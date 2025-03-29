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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk devam ediyor

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde başlayan akıcı yoğunluk arife gününde de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:13
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        İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk devam ediyor
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        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde başlayan akıcı yoğunluk arife gününde de devam ediyor.

        İstanbul ve çevre illerden güneye gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, güvenli olması ve zaman kazandırmasından dolayı Osmangazi Köprüsü'nü kullanmayı sürdürüyor.

        Tatil fırsatını değerlendiren vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor.

        İstanbul'dan geliş istikametine 17 gişeden 12'sinin açılmasıyla birikmenin yaşanmadığı Hersek Gişeleri çıkışında görev alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, durdurulan araçlarda incelemelerini yapıp, vatandaşlara şeker ve çikolata ikram etti.

        Dron destekli denetimlerde, durdurulan araçlarda sürücü ve yolcular, emniyet kemeri, trafik kuralları ve hız konusunda uyarıldı.

        Denetimlerle ilgili konuşan Jandarma Otoyol Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Ahmet Toğantemür, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla bayram tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığını belirtti.

        Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Toğantemür, "Unutmayın her trafik kuralı en az bir hayat kadar değerlidir. Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır. Yolun sonu bayram olsun, Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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