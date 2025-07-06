Yalova'da alt geçide sıkışan tır, kurtarıldı

Ayrıca kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen tır, yapılan kurtarma çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.