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        Yalova'da alt geçide sıkışan tır, kurtarıldı

        Yalova'da girdiği alt geçidin alçak olan çıkış bölümünde tavana çarparak sıkışan vinç taşıyan tır, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:31 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:31
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        Yalova'da alt geçide sıkışan tır, kurtarıldı
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        Yalova'da girdiği alt geçidin alçak olan çıkış bölümünde tavana çarparak sıkışan vinç taşıyan tır, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

        Yalova-İzmit kara yolunda eski Yalova Devlet Hastanesi kavşağına giren, ardından Bağ Sokak istikametine dönen vinç taşıyan tır, alt geçitten giriş yaptı.

        İçinde inşaat demiri bulunan tır, alt geçidin alçak bölümde tavana çarparak sıkıştı.

        Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

        Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Ayrıca kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenen tır, yapılan kurtarma çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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