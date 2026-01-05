Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 73 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Önceki operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sının tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı
        Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı
        Ablası annesi Güllü'yü öldürmekten tuttuklanan Tuğberk Gülter: "Yaptığım en...
        Ablası annesi Güllü'yü öldürmekten tuttuklanan Tuğberk Gülter: "Yaptığım en...
        Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den açıklama:
        Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den açıklama:
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu: Ablamın masumiyetine güvenmek bir hataydı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu: Ablamın masumiyetine güvenmek bir hataydı
        Yalova'da şehit polisler için mevlit okutuldu
        Yalova'da şehit polisler için mevlit okutuldu
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli tutu...
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheli tutu...