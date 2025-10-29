Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da otelde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Termal ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:23
        Yalova'nın Termal ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

        Çıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

