        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Şarkıcı "Güllü"nün ölümüne ilişkin incelemede, evin parkelerinde kayganlaştırıcı madde kalıntısına rastlanılmadı

        Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği odadan alınan numunelerde parkeleri kayganlaştıracak madde kalıntısına rastlanılmadı.

        Giriş: 03.11.2025 - 23:43 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:43
        Şarkıcı "Güllü"nün ölümüne ilişkin incelemede, evin parkelerinde kayganlaştırıcı madde kalıntısına rastlanılmadı
        Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği odadan alınan numunelerde parkeleri kayganlaştıracak madde kalıntısına rastlanılmadı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında olay günü Tut'un düştüğü zeminin kaygan olmasından kaynaklı zemindeki parkelerden alınan numuneler Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Burada yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda, alınan örneklerde parkeleri kayganlaştırılabilecek herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtilerek, "Laboratuvarımız imkanları ile yapılan inceleme ve analizlerde, 1 ve 2 numaralı svap numunelerinde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmamıştır." ifadelesi kullanıldı.

        - Güvenlik kamera görüntüsü inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce kriminal inceleme için Bursa ve Ankara'ya gönderilen olay anında görüntü ve ses alan güvenlik kamera görüntüleri, ayrıca incelenmek üzere TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderildi.

        Soruşturma kapsamında gönderilen kamera görüntüsünden olay yerinde bulunan Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya ait seslerin karşılaştırmasının yapılması, seslerin eşleştirilmesi istendi.

        Ayrıca ses kaydında odada bulunanların aralarında yaptıkları konuşmaların da açıkça analizinin yapılması istenirken, analizi yapılan ve eşleştirilen seslerin analizlerinin ayrı ayrı çıkarılarak yazılı rapor haline getirilerek ivedi şekilde gönderilmesi talep edildi.

        - Müşteki avukatının dosyaya sunduğu CD ve flaş bellek incelemeye alındı

        Başsavcılık, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yazdığı talimatta da açık bulgu poşeti içerisinde bulunan sürüntülerin kapalı bulgu poşeti içerisine konularak kendilerine iade edilmesini istedi.

        Ayrıca müşteki avukatının dosyaya sunduğu birer adet CD ile flaş bellek içerisinde yer alan görüntü ve ses kayıtlarının çözümlenmesinin yapılmasını da isteyen başsavcılık, son olarak olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın arama kaydının bulunduğu CD'nin de çözümlenerek gönderilmesi talimatını verdi.

        - Olay

        Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

