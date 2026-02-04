Habertürk
        Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı

        Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı

        Yalova'da emniyet ve jandarmanın yürüttüğü çalışmalar kapsamında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 02:46 Güncelleme: 04.02.2026 - 02:46
        Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü yakalandı
        Yalova'da emniyet ve jandarmanın yürüttüğü çalışmalar kapsamında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü yakalandı.

        Yalova'da 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş 5 yıla kadar hapis cezası olan 22, 10 yıla kadar hapis cezası olan 1 ve 5 ayrı suçtan toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 24 firari hükümlü yakalandı.

        Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Yalova Valiliği olarak birinci önceliklerinin hemşehrilerinin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

        Usta, evin çatı kısmındaki bölmede yakalanan bir kişinin görüntüsüne de yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu kapsamda yakalama kararı bulunan, hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşan suça karışmış şahısların toplum içinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İfadeye yönelik aranan 40 şahıs da yakalanmıştır. Yalova'nın deniziyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve huzur dolu yaşamıyla anılması için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren, duyarlılık gösteren Yalovalı hemşehrilerime ve canla başla çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum."

