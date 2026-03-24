        Yalova'da gasbedildiğini iddia eden genç, polise şikayette bulundu

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tanımadığı kişilerce gasbedildiğini öne süren genç, polis merkezine gelerek şikayetçi oldu.

        Giriş: 24.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Polis merkezi çıkışında gazetecilere açıklama yapan İsa A, (18), akşam saatlerinde yanına bir motosikletlinin yanaştığını söyledi.


        Bu kişinin anahtarı kendisine doğru tuttuğunu ve bunu bıçak sandığını belirten İsa A, "Bana sadece motora binmem gerektiğini ve onunla gelmemi söyledi. Ben de korktuğum için, benden ve yaşça büyük olduğu için motorun arkasına binip de onunla birlikte gitmek zorunda kaldım." dedi.


        İsa A, Kelebekçayırı mevkisindeki ormanlık alana gittiklerini anlatarak, şunları kaydetti:


        "3 kişi de orada vardı. 3 kişiyle birlikte, o kişi motordan beni indirip üstümü, başımı yırttılar. Cüzdanımı, telefonumu aldılar, telefonumu kırdılar. Cüzdanımdan birkaç eşyamı aldılar. Ondan sonra beni yere yatırıp, üstüme gelip 'bir daha işte seni buralarda görmeyeceğiz' deyip eşyalarımı alıp kaçıştılar."

        Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

