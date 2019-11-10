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Atatürk Yalova’da anıldı

İHA

Atatürk, ölümünün 81. yılında Yalova'da da düzenlenen törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde şehirde hayat durdu.

Atatürk Yalova’da anıldı

Atatürk, ölümünün 81. yılında Yalova'da da düzenlenen törenle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde şehirde hayat durdu.
1938 yılında hayata gözlerini yuman Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz’ün yanı sıra, STK temsilcileri, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, parti temsilcileri, merkezdeki okul öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal’in ölüm saati olan 09.05’te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05’i gösterdiğinde yoldan geçen sürücüler ve esnaflar da saygı duruşuna eşlik etti. Meydandaki çelenk sunumunun ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda Termal Fen Lisesi öğrencileri tarafından anma programı düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan Termal Fen Lisesi Müdürü Cihat Cem Akıncı, Atatürk’ün büyük bir insan olduğunu belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde kendisini anmak, onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için toplandık. Doğadaki her canlının olduğu gibi insanın ömrünün de bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca verdikleri eserlerle, insanlığa yapmış olduğu hizmetlerle yaşamlarından sonra var olmayı sürdürürler. Yaşamını milletine adayan, savaşlarla yorulmuş bir devletin küllerinden yeni ve güçlü bir devlet kuran eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk bu ender insanlardan birisi, belki de en büyüğüdür. Atatürk hem Milli Mücadele döneminde, hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Bugün Atatürk’ün yolundan giden bizlere düşen görev yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti devletine her yönüyle sahip çıkacağımıza söz vererek, onu 81. ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Atatürk’ü anlatan video izlendi. Öğrencilerin hazırladıkları oratoryo ise salonu dolduranlar tarafından uzun uzun alkışlandı.

YALOVA

10 Kasım 2019 Pazar

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