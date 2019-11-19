Yalova'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

YALOVA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı adreste fuhuş yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda biri yabancı uyruklu 5 kadın ile fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise fuhuştan kazanıldığı tahmin edilen bin 50 Euro, 100 dolar, 6 bin 985 lira, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



YALOVA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:18

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