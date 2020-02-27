İMES Makine OSB 2023’te tamamlanacak 21 bin kişi istihdam edilecek

Yalova İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde 5 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak sanayi bölgesinin 2023 yılında tam kapasite ile üretime gireceğini ve toplam 21 bin kişiyi istihdam edeceğini söyledi.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Kadri Akar, Çetin Güngör ve Muzaffer Keleş ile birlikte basının karşısına geçti. Burada hedeflenen bitiş tarihleri ve istihdam sayılarını paylaşan Özdemir, bitiş tarihi olarak 2023 yılını verdi. Özdemir, “Son 6 ay bizim için ciddi bir çalışmanın yapıldığı, projelerin geliştirdiği yıl oldu. Bunları olgunlaştırıp, başı ve sonu belli projeleri halkımızla paylaşmak istedik. 2017 yılı Haziran ayında kurulduk. Bakanlığımızdan kamu yararı kararımızı da o tarihte aldık ve ardından şu anda da devam eden kamulaştırmalara kasım ayının sonunda başladık. 2018 yılında pilot kamulaştırmaları yaptık. Asıl kamulaştırmalarımızı da 2019 yılında yaptık. 1 etap hafriyat inşaatlarımıza başladık. Bu senemiz altyapı yılı olacak. Önümüzdeki yıl 1 Nisan itibarı ile toplu temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da bakanlarımızı da buraya davet ettik. Kendileri ekstra bir durum olmaması halinde katılacaklarını bize ilettiler. 96 fabrikanın temelini atacağız. 2022 yılı itibarı ile işletim süreci olacak. 2023 yılını ise yaklaşık 150 parselden oluşan 1. etap alanımızın tamamının işletimde olacağı dönem olarak öngörüyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını burada 150 tesisle ve 10 bin istihdamla selamlıyor olacağız. Yalova İMES OSB 5 bin dönümlük bir alanda kurulacak ve tamamı bittiğinde 21 bin kişi bu alanda istihdam ediliyor olacak” dedi.

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