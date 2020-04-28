Yalova’da 213 kişi karantina altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalova’da 213 kişi karantina altında

İHA

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye getirilme süreçleri devam ediyor. Ülkeye giren bu vatandaşların bir bölümü de Yalova'nın Çınarcık ve Termal ilçelerindeki KYK yurtlarında karantina altında tutulmaya devam ediyor. Yalova'da toplamda 213 kişi karantinada bekletiliyor.

Yalova’da 213 kişi karantina altında

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye getirilme süreçleri devam ediyor. Ülkeye giren bu vatandaşların bir bölümü de Yalova’nın Çınarcık ve Termal ilçelerindeki KYK yurtlarında karantina altında tutulmaya devam ediyor. Yalova’da toplamda 213 kişi karantinada bekletiliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından ülkemize uçaklarla getirilen Türk vatandaşları 14 gün boyunca karantina altında tutuluyorlar. Yalova da ülkedeki karantina noktalarından birisi. Bugüne kadar yurt dışından gelen 356 kişi KYK’nın Termal ve Çınarcık ilçelerindeki yurtlarında karantina altına alındı.
Havalimanından AFAD tarafından alınan vatandaşlar yüksek güvenlik altında Yalova’ya getiriliyor ve ardından da kalacakları yurtlara dağıtılıyorlar. Bugüne kadar 143 kişi karantina sürecini tamamlayarak evlerine gönderildiler. Ancak halen Termal ve Çınarcık ilçelerindeki yurtlarda 213 kişi daha karantina altında tutulmaya devam ediliyor. Bu süreçte karantinada tutulan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını da AFAD Yalova İl Müdürlüğü karşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Valisi talimat verdi Kamuda esnek çalışma sona erdi
YEREL HABERLER Yalova Valisi talimat verdi Kamuda esnek çalışma sona ...
İlk mahsul çilekler sağlık çalışanlarına
YEREL HABERLER İlk mahsul çilekler sağlık çalışanlarına
(Görüntülü) Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki ...
Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum günü
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebeğe, doğum ...
Korona tedavisi gören bebeğe doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Korona tedavisi gören bebeğe doğum günü sürprizi
Başkan Oral, Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünü andı
YEREL HABERLER Başkan Oral, Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X