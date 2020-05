Yalova’da kumarhane baskını

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında günü birlik kiralanan evlerin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve bu sayede polis baskınlarından kurtulmak istendiği de ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlikköy ilçesinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler aynı yerde kumar oynayan ve kumara aracılık eden S.A, D.K, N.Y., S.K., O.O., T.K., K.B., Y.I., B.Y., S.A., A.H., M.E., H.Y. Ö. D. ve Ö. Y. İsimli şahısları suçüstü yakaladı. Adreste; 29 adet deste halinde toplamda 1.508 İskambil Kağıdı, 55 adet kumar da marka olarak kullanılan oyun pulu, Bir deste üzerinde oynayanların ismi ve oyun puanı yazılı yazboz kağıdı, 24 adet tombala kağıdı, 90 adet tombala pulu, 2 adet üzerinde rakamlar yazılan oyun bezi, 49 adet para veya marka olarak kullanılan oyun pulu ve 3 adet koltuk altında bulunan 100 dolar da ele geçirildi.

Baskın bir ayrıntıyı daha ortaya çıkardı. Kumar oynamaya aracılık yaptıkları tespit edilen şahısların günü birlik evler tutarak adresleri kumar oynayan şahıslara Whatsapp üzerinden bildirdikleri ve adreslerin her gün düzenli olarak değiştirildiği tespit edildi. Şahısların bu sayede artan baskınlardan korunmayı amaçladıkları ortaya çıktı.

Kumar oynayan ve oynatan şahıslara ilgili kanuna muhalefet ile korona virüs tedbirleri kapsamında alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına mukavemetten 81 bin 200 TL para cezası uygulanırken 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

