Yalova AFAD’dan dernek üyelerine eğitim

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Beşir Derneği Yalova İl Temsilciliği üyelerine ‘Hafif Arama Kurtarma Eğitimi’ verdi.



AFAD uzmanları tarafından dernek üyelerine; doğal afetler ve yapılması gerekenler ile ilgili kapsamlı bilgiler verildi. AFAD yetkilileri, vatandaşların acil durumlar ve doğal afetler konusunda bilinçlenmelerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki destekleri ve çalışmaları toplumun bilinçlenmesi adına oldukça önemlidir” ifadelerini kullandılar.

Beşir Derneği Yalova İl Temsilcisi Özgür Karagöz de dernek üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Karagöz, Beşir Derneği’nin dünyanın dört bir yanında insanlığa faydalı hizmetler yaptığını hatırlatarak, “Bizler de ilimizde derneğimizin üyeleriyle birlikte bu hizmetlere katkıda bulunuyoruz. Dernek üyelerimizin, insani yardım konularında olduğu gibi sivil savunma ve temel afet bilinci konularında da bilgi sahibi olmalarını amaçladık. Her zaman afete hazır olmak gerekir. Biz de bu konuda üyelerimizle birlikte hazır olmak için eğitimimizi alıyoruz. Eğitimlerin alınmasında AFAD İl Müdürlüğü’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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