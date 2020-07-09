Başkan Oral’dan şampiyona kutlama

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige çıkan Yalovaspor camiasını kutladı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Bölgesel Amatör Lig’lerinin oynatılmaması kararının verilmesi üzerine Bölgesel Amatör Ligi 11’inci grupta 5 puan farkla lider olan ve 3. Lige çıkan Yalovaspor camiasında emeği geçen herkesi kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yaptığı açıklamada, “3. lige çıkan Yalovaspor tutbol takımımızı ve emeği geçenleri en içten dileklerimle kutluyor, 3. Ligde başarılar diliyorum. Yalovaspor yönetimini, teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve tüm Yalovaspor camiasını ve takıma emeği geçen kurum, kuruluş ve kişileri kutluyorum. 3. Lig ilimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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