Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kazım BULUTSemih ŞAHİN/ARMUTLU (Yalova), (DHA)YALOVA'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleirnce çalışma başlatılırken, alevler yerlerini tehdit ediyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşantepe bölgesindeki ormanlık alanda, saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yokselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ekiplere Bursa'dan destek takviyeler giderken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Armutlu Kazım BULUT-Semih ŞAHİN

2020-09-04 21:26:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.