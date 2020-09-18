Yalova'da kaçak sigara operasyonu

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Recep CAN/YALOVA, (DHA)YALOVA'da polis, ruhsatsız faaliyet gösteren kaçak tütün ve sigara imalatı yapan iş yerine baskın düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak sigara üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda çeşitli markalarda toplam 10,5 kilo tütün, çeşitli markalarda toplam 1 kilo nargile tütünü, çeşitli markalarda 150 puro, çeşitli markalarda 200'lük 45 kutu boş makaron ele geçirildi. Ayrıca zabıta ekiplerince ruhsat ile ilgili tebligat yapılan iş yerinde bulunan tütün ürünlerine idari yönden el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2020-09-18 10:25:25



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