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Bulut: “Hersek Lagünündeki projeler Türkiye’ye örnektir”

İHA

Bulut: “Hersek Lagünündeki projeler Türkiye’ye örnektir”

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ve beraberindeki heyet, Altınova’yı ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Bulut Altınova Hersek Sulak Alanı içerisinde yapılan projelerin önemine değinerek, “Bu projeler, eko turizm açısından çok önemlidir. Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ülkemiz açısından örnek projelerdir” dedi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yöneticilerini ilçede ağırladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut, Hassas Alanlar Daire Başkanı Mehmet Özdemir, Sulak Alanlar Şube Müdürü Serhan Çağırankaya, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Abdulkadir İnci ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Altınova’yı ziyaret ettiler. Başkan Oral, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bulut ve beraberindeki heyet, Altınova Hersek Lagünü Sulak Alanında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açılışını yaptığı Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesindeki son durumunu yerinde incelediler.

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