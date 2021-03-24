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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oral MKYK’ya seçilen Büyükgümüş'ü kutladı

İHA

Başkan Oral MKYK’ya seçilen Büyükgümüş'ü kutladı

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti 7. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna seçilen Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ü tebrik eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini başarıyla yerine getirip bayrağı devreden Yalova Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş'ün AK Parti MKYK üyeliğine seçilmesi bizleri oldukça memnun etmiş ve gururlandırmıştır. 2023 hedeflerinde başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere göreve gelen MKYK üyelerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Altınova olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da AK Parti'nin hizmet yarışında her zaman bizler de var olacağız” diye konuştu.

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