Efsane eldivenler buluştu

Yalova Altnova Belediyespor’un 70, 80 ve 90’lı yıllarda kalesini koruyan İbrahim İnce, Ali Çorbacı ve Adnan Hürfikir bir araya geldi.

Altnova Belediyespor Futbol Takımının efsane file bekçileri İbrahim İnce, Ali Çorbacı ve Adnan Hürfikir, Altınova Hersekzade Ahmetpaşa Stadında bir araya geldiler. Halen Altnova Belediyespor Futbol Takımında kaleci antrenörlüğü yapan İbrahim İnce, Yalova Altınova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı ve Altınova Belediyespor kulüp yöneticisi Adnan Hürfikir, Hersekzade Ahmetpaşa Stadında kaleci eldivenlerini giyip eski günleri yad ettiler. Halen Altınova Belediyespor’a hizmet eden üç efsane kaleci, bu sezon takımdan BAL Liginde şampiyonluk bekliyorlar.

Altınova Belediyespor’da oynadıkları için gurur duyduklarını ifade eden efsane kaleciler, “Altınova Belediyespor’da geçmişte çok güzel günlerimiz geçti. Futbolun samimiyeti ve dostluğu o yıllar daha farklıydı. Bu sezon da geçmiş dönemlerde olduğu gibi çok iyi bir takım kuruldu. Camia olarak takımımıza inanıyoruz. Bu yıl takımımızın BAL Liginde şampiyon olarak 3. Lige çıkacağına inancımız tamdır” diye konuştular.

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