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Hersek’te kuş türü 235’e çıktı

İHA

Hersek’te kuş türü 235’e çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 235’e yükseldi.
Hersek Lagünü'nde kiraz kuşu tespit edildi. Lagün, Türkiye’deki 470 kuş türünün 235’ini misafir ediyor. Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünün 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer aldığı bilgisini verdi. Fatih Bülbül, “Su kuşlarının kuzey bölgelerine göç hazırlıkları devam ediyor. Üreme ve yazı geçirmek için lagünü tercih eden kuşlar için güvenliği artırdık. Bölge kameralarla 7/24 alan kontrol altında. Yöre halkı ve tüm doğasevere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz” diye konuştu.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kiraz kuşunun da eklenmesiyle lagündeki tür sayısının 235'e yükselmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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