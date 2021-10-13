Akkök Holding´den eğitime destek



YALOVA, (DHA) Akkök Holding, Yalova´daki sosyal sorumluluk projeleriyle kentte yaşayan genç nesillerin geleceğine yatırım yaptığını ve şehrin kültürel hayatına katkıda bulunduğunu duyurdu.Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl açılış törenine katılan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü´ye eğitime katkılarından dolayı plaket takdim etti.Akkök Holding, iştirakleri Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve DowAksa´nın üretim tesislerinin bulunduğu Yalova´da ihracat ve istihdam desteğinin yanı sıra eğitim, kültür-sanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlardaki çalışmalarla şehre sosyo-kültürel katkıda bulunduğunu açıkladı. Akkök Holding´in 4,7 milyon dolar bağışıyla yapımı sağlanan Yalova Üniversitesi Raif Dinçkök Rektörlük Binası´nda önceki gün plaket töreni düzenlendi. Törene, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü katıldı. Kurtulmuş, eğitime katkıları nedeniyle Dinçkök ve Dördüncü´ye plaket takdim ederek, Raif Dinçkök Rektörlük Binası´nın yapımına sundukları destek için Akkök Holding´e teşekkür etti.EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ 14 BİN 125 ÖĞRENCİYE ULAŞTIAkkök Holding´in ortaya koyduğu projelerle, ilkokul öğrencilerinden meslek liseleri ve üniversitede okuyan gençlere kadar Yalova´nın gelecek kuşaklarının her kademede nitelikli eğitim almaları hedefleniyor. Akkök Holding desteğiyle Yalova´da da 2009-2014 yılları arasında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı´nın Türkiye genelinde yürütülen Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Projesi kapsamında kentteki 18 ilkokulda eğitim gören toplam 14 bin 125 öğrencinin geleceğe donanımlı hazırlanmalarında katma değer sağlandığı bildirildi.YALOVALI ÇOCUKLAR OKAY TEMİZ İLE KONSER VERDİAkkök Holding iştiraki Aksa Akrilik, müzisyen Okay Temiz ile hayata geçirilen "Okay Temiz Ritim Atölyesi" projesiyle Yalovalı çocukların ritim dersleri almalarını sağladı. 11-13 yaş arasındaki çocuklar darbuka, marakas, def, ritim çubuğu, agogo bell ve erbane gibi müzik aletlerini kullanmayı öğrenerek konser verdiler. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün de desteklediği proje kapsamında eğitimde kullanılan enstrümanlar, Yalova Rahmi Tokay Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu´na hediye edildi.ÇİFTLİKKÖY´E İKİ LİSE KAZANDIRILDIKonuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere de yer verildi:"Aksa Akrilik´in desteğiyle, 1992´de Yalova´nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Aksa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yapıldı. Ayrıca, Aksa Akrilik tarafından Çiftlikköy´de yeni bir teknik lisenin daha yapımı üstlenildi. 5 bin 270 metrekare alan üzerine inşa edilecek, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane ve 942 metrekarelik kapalı spor salonuna ev sahipliği yapacak lise, inşaatın tamamlanmasının ardından anahtar teslimi yapılarak Millî Eğitim Bakanlığı´na devredilecek."RAİF DİNÇKÖK KÜLTÜR MERKEZİ´NDE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLERAkkök Holding, Yalova´daki sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirmek adına 2011´de Raif Dinçkök Kültür Merkezi´ni kente kazandırmıştı. 10 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerinde yapılan merkezde, farklı kültür-sanat temsillerine olanak sağlayan çok amaçlı salonlar, örgün eğitim atölyeleri, fuaye, sergi ve kafeterya alanları, seyir ve teras gibi çeşitli bölümler yer alıyor.Öte yandan, kentteki spor faaliyetlerine de destek verdiğini duyuran Akkök Holding, 2012´den bu yana Yalova Ortopedikler Spor Kulübü´nün ana sponsorluğunu üstleniyor.DHA-Eğitim Türkiye-Yalova / Merkez

2021-10-13 16:10:37



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