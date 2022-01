Böyle fanatik görülmedi Tuttuğu takımın adını sokağına verdirdi

Yalova'da yaşayan fanatik Bursasporlu vatandaş, oturduğu sokağa tuttuğu takımın adını verdirdi.

Armutlu ilçesinde yaşayan Şahap Gümüş, tam bir Bursaspor fanatiği. Takımının bütün maçlarını Yalova'dan Bursa'ya giderek takip eden Gümüş'ün her ânı Bursaspor'u anarak geçiyor. Çevresinde Gümüş'ün Bursaspor aşkını bilmeyen yok. Her gün "Bursaspor Sokağı"ndan geçerek evine girip çıkıyor. Gümüş'ün oturduğu sokağın isminin bile tuttuğu takımın ismi olduğunu duyanlar şaşırıyor. Türkiye'nin farklı illerinden bu sokağı ve Şahap Gümüş'ü görmeye gelenler var.

Ziyarete gelen herkese Bursaspor'u anlatan Şahap Gümüş, "Türkiye'de ilk ve tek olan Bursaspor Sokağı'ndayız. Ben Bursasporluyum, ama herkese saygı duyarım. Belediyedeki kardeşlerimiz oturduğum sokağın ismini Bursaspor Sokağı koydu. Benim ne kadar fanatik olduğumu biliyorlardı. Açılışını da eski başkan Ali Karasu yaptı. Bu sokağı görmeye her yerden gelen oluyor. Takımımın her maçını takip ederim. Ben 10 yaşında Bursasporlu oldum. Şu ân 69 yaşındayım. Desteklemekten hiç vazgeçmedim. Emekliyim. Artık burayı ziyarete gelenleri misafir ediyorum. Herkesi Bursaspor Sokağını görmeye beklerim" dedi.

