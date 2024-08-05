Yalova ve Tokat'ta orman yangını
Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Tokat'ın Turhal ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.
Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.
TOKAT
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz. Helikopter de gelerek yangına müdahale edecek." dedi.