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Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çağatay’ın Cumali’yi istediği Yamaç’tan polis de Çağatay’ı istedi. Bir gün süre verilen Yamaç’ın ne yapacağı merak konusu oldu. Yamaç, final sahnesinde öldü sanılan Emir’in yanına giderek ekran başındakilere büyük bir şok yaşattı. Peki, Emir’in verdiği bilgiler Çağatay’ın sonunu getirecek miydi?

Emir ve Yamaç bir araya geliyor;

SOSYAL MEDYA #İÇERDE DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.57 izlenme oranı (rating),17.98 izlenme payı (share),AB'de 6.75 izlenme oranı (rating),15.66 izlenme payı (share),Total’de ise 8.36 izlenme oranı (rating),18.47 izlenme payı (share) elde etti. #içerde etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 35 dakika dünyada ise 6 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

VARTOLU, TİMSAH'I ÖLDÜRDÜ!

Cumali tarafından eve getirilen Damla’ya doktor ilk müdahaleyi yaparken, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla derinden sarsıldı. Cumali, Damla’nın kendine gelmesiyle intikam yemini etti. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak isteyen Çukurlu gençler adeta etten duvar ördü.

Polis, gözaltına aldıkları Yamaç’tan Çağatay’ı bulmak için yardım istedi. Bu sürpriz teklifi kabul etmeyen Yamaç, polisi karşısına aldı. Murtaza’yı alan Vartolu, Timsah’ın peşine düştü. Timsah’ı ararken girdiği çatışmadan Aliço’nun yardımıyla kurtulan Vartolu, Timsah’ı öldürdü. Efsun, Yamaç’ın karşısında koz elde etmesi için kritik bir hamle yaptı

Timsah’ın sonu;

ÇAĞATAY, CUMALİ’NİN SALDIRISINDAN KURTULDU!

Cumali, tutulduğu yerden yangın çıkararak kaçmayı başardı ve Çağatay’a saldırısıyla nefesleri kesti. Cumali’nin saldırısından kurtulmayı başaran Çağatay’a Murtaza yardım etti. Cumali’yi zor kullanarak engellemeyi başaran Yamaç, ağabeyinin bu hale gelme nedenini öğrendiğinde gözyaşlarına hâkim olamadı. İki kardeşin duygu dolu anları ise izleyenleri derinden etkiledi.

Cumali, Çağatay'ın peşinde;

"Babamı çok özledim!"

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Vartolu Sadettin ve Çağatay’ın karşı karşıya geldiği sahnede çalan “Halimem” türküsü eşliğindeki Vartolu’nun eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetiyor.

Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet’i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkarıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 3. Sezon 25. Bölümünden İlk Sahne!