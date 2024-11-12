Abdulkadir Güneş, "Kentin en büyük barajı olan ve 'Kayseri'nin denizi' diye tabir edilen Yamula Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 8. Baraj bayağı çekildi. Kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin TARSİM sigortasını yaptırması gerekiyor. 2025 yılı için çiftçi kayıt sistemi işlemlerini yaptıran çiftçilerimizin mutlaka sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü kuraklık ve doğal afet olduğu zaman öncelikle sigorta gerekiyor ve ödeme yapıyor. Çiftçilerimiziz duyarlı olması gerekir. Kuraklık halen devam ediyor. Kuraklıktan dolayı tohumunu ekmeyen çiftçilerimiz var. Bu da bir doğal afettir ve yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.