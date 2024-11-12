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        Haberler Gündem Çevre Yamula Barajı'nı da kuraklık vurdu | Son dakika haberleri

        Kayseri'de Yamula Barajı'nda sular çekildi, çiftçiler endişeli

        Kayseri'deki Yamula Barajı'nda da kuraklığın etkisiyle sular çekildi. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Çiftçilerimiz kuraklıktan etkileniyor ve endişemiz var" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 18:53 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:53
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda da kuraklık nedeniyle sular çekilirken, su altında kalan eski Kuşçu köyünün kalıntıları gün yüzüne çıktı.

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        Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Kayseri'de kurak mevsim yaşıyoruz. Çiftçilerimiz baya etkileniyor ve endişemiz var. Ürünlerimiz çıkmaz mı diye düşünüyoruz. Barajların doluluk oranları da düşüş var. Sarıoğlan'daki barajımızın doluluk oranı sıfıra düştü. 100 bin dekar alanı sulayan Sarımsaklı Barajı beslenmesine rağmen yüzde 15 seviyesine düştü" dedi.

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        Abdulkadir Güneş, "Kentin en büyük barajı olan ve 'Kayseri'nin denizi' diye tabir edilen Yamula Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 8. Baraj bayağı çekildi. Kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin TARSİM sigortasını yaptırması gerekiyor. 2025 yılı için çiftçi kayıt sistemi işlemlerini yaptıran çiftçilerimizin mutlaka sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü kuraklık ve doğal afet olduğu zaman öncelikle sigorta gerekiyor ve ödeme yapıyor. Çiftçilerimiziz duyarlı olması gerekir. Kuraklık halen devam ediyor. Kuraklıktan dolayı tohumunu ekmeyen çiftçilerimiz var. Bu da bir doğal afettir ve yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

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        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #Yamula Barajı
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