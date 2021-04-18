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HaberlerGündem3. SayfaYan yola girmeye çalıştı, ortalık savaş alanına döndü
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Yan yola girmeye çalışan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var

İstanbul Ataşehir'de yan yola girmeye çalıştığı iddia edilen bir araç, zincirleme kazaya neden oldu. Yolu savaş alanına çeviren kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trafiğin bir süre aksadığı kazaya karışan taksi sürücüsü, "Hafif ticari araç en soldan sağa girmeye çalışınca taksiyle çarpıştı. Ben de onlara çarptım" dedi

Yan yola girmeye çalıştı, ortalık savaş alanına döndü
Yan yola girmeye çalıştı, ortalık savaş alanına döndü
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DHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, yan yola girmeye çalışan bir araç, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda Mustafa Kemal Mahallesi girişinde yaşandı. Köprü istikametine seyir halinde bulunan Ahmet Koçak yönetimindeki 34 TC 2611 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sol şeritten yan yola bir anda girmeye çalışınca Erkan Uluman'ın kullandığı 34 TEJ 56 plakalı taksiye çarparak yan yattı. Hemen arkadan gelen Bülent Altınkaya'ın kullandığı 34 TCP 07 plakalı taksi de önündeki taksiye vurunca yol bir anda savaş alanına döndü. Kazada 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın hemen ardından kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, önce takside bulunan yaralı yolcu yabancı uyruklu Najia Ouajıh'a müdahale etti. Hafif ticari araçta bulunan yaralılar Ahmet Koçak ve Hakan Akay ise çimlerin üzerinde bir süre bekledi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra olay yerine takviye olarak gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda trafik bir süre aksadı.

'EN SOLDAN SAĞA GİRMEYE ÇALIŞINCA TAKSİYE ÇARPTI'

Hafif ticari araca ilk çarpan taksinin sürücüsü Erkan Uluman, "Ben şeridimde gidiyordum. Ne olduysa bu aracın bana vurması ile oldu. Daha sonra da diğer taksi bana vurdu" dedi. Diğer taksinin sürücüsü Bülent Altınkaya ise, "Hafif ticari araç en soldan sağa girmeye çalışınca taksiyle çarpıştı. Ben de onlara çarptım" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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